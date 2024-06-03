Pehlivan, mağaranın keşif hikayesine değinerek, "Mağara 1999'da bir çobanın dikkatini çeken kirpiyi takip etmesi sonucu keşfediliyor ancak burada insanoğlunun izleri yaklaşık 11 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Mağaranın oluşumu ise kimine göre 30 milyon yıl, kimi araştırmacılara göre 50 milyon yıl kadar geçmişe sahip" ifadelerini kullandı.