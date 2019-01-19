Buzzfeed'den yeni iddia: Trump, eski avukatı Cohen'i yalan ifade vermeye teşvik etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Partili politikacılar Başkan Donald Trump'ın, eski avukatı Michael Cohen'i Kongre'ye yalan söylemeye teşvik ettiği şeklindeki iddiaları araştıracaklarını söylüyorlar.

Buzzfeed sitesinde yer alan bir haberde Trump'ın Cohen'den Moskova'da Trump Tower inşası planlarından ne zaman vazgeçildiği ile ilgili olarak Kongre'ye yalan söylemeye yönelttiği iddia edilince, Kongre'de kulisler yeniden hareketlendi.

Başkanın eski avukatı Cohen, bu projenin ne zaman sona erdiği konusunda yalan söylediğini zaten kabul etmişti.

Trump henüz bu haberdeki iddiaya doğrudan ve yeniden yanıt vermedi ama daha önce eski avukatını her hangi bir şekilde yasaları çiğnemeye yönelttiği iddialarını reddetmişti.

Başkanın şu andaki kişisel avukatı Rudy Giuliani ise son iddialarla ilgili olarak Washington Post gazetesine "Cohen'e inanacak olursanız, Brooklyn köprüsünü size ucuza satabileceğime de inanmanız lazım" diyerek Cohen'in güvenilirliğini sorguladı.

Kongre tarafından soruşturulacak

Kongre'nin Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun yeni başkanı Adam Schiff, iddianın araştırılacağını söyledi.

Schiff Twitter hesabından "Amerika Birleşik Devletleri Başkanının soruşturmayı engelleme ve Rusya ile iş ilişkilerini gizleme amacıyla yalancı tanıklığı teşvik etmiş olabileceği, bugüne kadar dile getirilmiş en ciddi iddialardan biridir. Bunun gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için gerekeni yapacağız" diye yazdı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun bir başka üyesi Teksas temsilcisi Joaquin Castro, iddialar doğruyla Trump'ın derhal görevi bırakması ya da azledilmesi gerektiğini söyledi.

https://twitter.com/JoaquinCastrotx/status/1086116842224140289

Trump'ın eski avukatı Cohen, geçen ay, Kongre'ye Trump'ın Rusya ile iş ilişkileri konusunda yalan söylediğini itiraf ettiği davada suçlu bulunmuş ve mahkemece hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen mahkemede Trump'ın seçim kampanyası sırasında mali kuralların çiğnendiğini ve vergi kaçırıldığını da kabul etmişti.

Mahkemede zaafının "Donald Trump'a körü körüne sadakat" olduğunu söyleyen Cohen, bu yüzden kendisini onun "kirli işlerini" ört bas etmek zorunda hissettiğini söylemişti.

Yeni iddialar neye dayanıyor?

Buzzfeed son haberindeki iddiaların, konuyla ilgili soruşturmada görev alan ve adı saklı tutulan iki görevlinin tanıklıklarına dayandığını söylüyor.

Haberde, Trump, kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'in, Rusya ile iş ilişkileri kalmadığını iddia ettikleri bir dönemde, Moskova'daki Trump binası inşaatı görüşmeleriyle ilgili düzenli olarak haberdar edildikleri ileri sürülüyor.

Eski FBI başkanı ve Trump'ın seçim kampanyasında Rusya'nın rolüyle ilgili iddiaları soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller, zaten Cohen'in Moskova'daki Trump Tower projesinden ne zaman vazgeçildiği konusunda yalan söylediğini açıklamıştı.

Cohen, Kongre'ye verdiği ifadede, projenin 2015 Eylül'ü ile 2016 Ocak ayı arasında yürütüldüğünü söylemiş ancak savcılığın sunduğu belgelerle müzakerelerin 2016 yılı Haziran ayına kadar sürdüğü anlaşılmıştı.

Cohen, yalan olduğunu sonradan kabul ettiği Kongre'deki ifadesinde, inşaat planlarının, Moskova Projesi ile "1. Şahıs" olarak tanımlanan Donald Trump arasındaki ilişkilerin, seçim kampanyası sırasında en düşük düzeye indirilmesi amacıyla erken bir tarihte rafa kaldırıldığını söylemişti.

Buzzfeed'in son iddiasına göre, Cohen soruşturmayı yürütenlere verdiği ifadede, Trump'ın Rusya'daki projeyle ilgili temasların durdurulduğu tarih hakkında yalan söylemesi için bizzat talimat verdiğini söylüyor.

Haberde özel savcı Mueller'in elinde, Trump'la çalışan kişilerin ifadeleri ve şirket iç yazışmaları gibi bu son iddiaları destekleyen başka kanıtlar da bulunduğu kaydediliyor.

Buzzfeed haberinde ayrıca Trump'ın Cohen'i seçim kampanyası sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ye gitmeye teşvik ettiği de iddia ediliyor.

Rusya soruşturmasında son durum ne?

Özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor ve Mueller'in bulgularını ABD yargısının başı olan Adalet Bakanı'na ne zaman sunacağı bilinmiyor.

Bu dosya sunulduğunda, buradaki bulgularla Kongre'ye gidip gitmeme ve raporu kamuoyuna açıp açmama kararı Adalet Bakanı'na ait olacak.

Trump'ın Adalet Bakanlığı için önerdiği William Barr'ın bu göreve getirilmesi hala onay sürecinde

Hafta başında Kongre'de soruları yanıtlayan Barr, Başkan olsun herhangi bir başka kişi olsun, bir kişinin bir tanığa ifadesini değiştirmeyi telkin etmesini, "yargının engellenmesi" olarak göreceğini söylemişti.

Barr daha önce George W Bush hükümetinde adalet bakanlığı görevi yapmıştı

Mueller soruşturması sürecinde şu ana kadar aralarında Başkan Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı ve eski seçim kampanyası yöneticisinin de bulunduğu yetkililerle birlikle yirmiyi aşkın Rus vatandaşı davalar açıldı.

Aralarında 10 yılı aşkın süre Trump'ın avukatlığını yapan Cohen'in de bulunduğu bu kişilerden bir kısmı Mueller soruşturmasında savcıyla işbirliğini kabul etmiş bulunuyor.

Cohen yargılandığı mahkeme tarafından geçen ay 36 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski avukatın itiraf ettiği suçlar arasında Trump ile ilişkileri olduğunu iddia eden iki kadına susmaları için para vermek de vardı.

Bu ödemelerin 2016 seçimleri öncesinde yapılmış olduğu ve seçim kampanyalarıyla ilgili mali kuralların ihlali oldukları ortaya çıkmıştı.

Cohen 6 Mart tarihinde cezaevine girecek. Fakat daha önce Temsilciler Meclisi'nin bir komisyonuna Şubat ayında ifade vermeyi kabul etti.

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