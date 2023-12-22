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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Macaristan'da otomobil üretecek - Otomobil Haberleri

        BYD'den Türkiye'de fiyatları düşürecek yatırım

        Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'da açacağı yeni fabrikanın adresi belli oldu. Şirketten yapılan açıklamada, Macaristan'ın güneyindeki Szeged bölgesinde otomobil üretim tesisi açılacağı bildirildi. BYD 2016'dan bu yana Macaristan'da elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiriyor. Çinli şirket, Macaristan yatırımı ile önümüzdeki yıllarda ek gümrük vergisine maruz kalmayacak. Böylece, BYD Macaristan'da ürettiği otomobillerini getirmeye başladığında, markanın Türkiye'deki otomobillerinin fiyatı da düşmüş olacak

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 22.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:34
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        BYD'den Macaristan'a fabrika yatırımı
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        Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'da kuracağı fabrikası için lokasyon arayışı sona erdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, Macaristan'ın güneyindeki Szeged bölgesinde üretim tesisi açılacağı bildirildi.

        BYD'nin yatırımı ile Macaristan'da bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

        Öte yandan, BYD 2016'dan bu yana Macaristan'da üretim faaliyetlerinde bulunuyor. Çinli şirket, ülkenin Komarom kentinde elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiriyor.

        Komarom'daki tesis, BYD'nin Avrupa'daki ilk üretim tesisi unvanını da elinde bulunduruyor.

        BYD'nin Macaristan'da yeni açacağı yeni fabrikası ile şirketin küresel ölçekteki fabrika tesisi de 30'un üstüne çıktı. BYD'nin Çin haricinde ABD, Brezilya, Japonya ve Hindistan'da da üretim faaliyetlerinde bulunuyor.

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        Türkiye'de yılın son çeyreğinde giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, ilk etapta Atto 3 modelini Türkiye'de satışa sundu. Şirketin, 2024'te diğer modellerini de Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

        FİYATI DÜŞECEK

        Türkiye, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi uyguluyor. Dolayısı ile, Çin'de üretim yapan markaların Türkiye'de sattığı elektrikli otomobiller Avrupalı rakiplerine göre dezavantajlı duruma düşüyor.

        BYD'nin Macaristan kararı ise, Çinli şirketin önümüzdeki yıllarda ek gümrük vergisine maruz kalmasının önüne geçecek bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Bir diğer deyişle, Çinli marka Macaristan üretimi otomobillerini getirmeye başladığında, markanın Türkiye'deki otomobillerinin fiyatı düşecek.

        Mart ayında Türkiye'de resmi satışlara başlayan Tesla da, ek gümrük vergisi kapsamına girmemek için, Çin'de ürettiği Model 3 yerine Almanya'da ürettiği Model Y'yi Türkiye'de satışa sunuyor.

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