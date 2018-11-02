Bytovia Bytow - Katowice rakamlar

Bytovia Bytow ve Katowice, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Bytovia Bytow 23 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Katowice 12 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Bytovia Bytow, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Katowice, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 335 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bytovia Bytow kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Katowice sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bytovia Bytow son haftadaki Olsztyn müsabasında 0-1 kazandı.

Katowice ise Pogon Siedlce karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Bytovia Bytow, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

Katowice, dış sahada 2 galibiyet, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Katowice 3 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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