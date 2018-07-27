Bytovia Bytow - Olsztyn maçı heyecanı

Bytovia Bytow ve Olsztyn, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Bytovia Bytow son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Olsztyn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 298 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bytovia Bytow kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Olsztyn sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Bytovia Bytow son haftadaki Olsztyn müsabasında 0-1 kazandı.

Olsztyn, Bytovia Bytow karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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