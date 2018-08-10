Bytovia Bytow - Stal Mielec maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bytovia Bytow, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Stal Mielec takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Bytovia Bytow 7 puanla 1. sırada, Stal Mielec 3 puanla 12. sırada bulunuyor. Bytovia Bytow, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Stal Mielec, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 376. İddaa'da Bytovia Bytow kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Stal Mielec kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bytovia Bytow önceki hafta Olsztyn mücadelesinde 0-1 kazandı.

Stal Mielec, Podbeskidzie Bielsko Biala karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Bytovia Bytow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bytovia Bytow, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Stal Mielec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stal Mielec, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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