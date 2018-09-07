Bytovia Bytow - Tychy 71 maçı istatistikleri

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Bytovia Bytow, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Tychy 71 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Bytovia Bytow 15 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Tychy 71 12 puanda ve 6. sırada. Bytovia Bytow son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Tychy 71, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 399 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bytovia Bytow kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Tychy 71 sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Bytovia Bytow son haftadaki Chojniczanka Chojnice müsabasında 4-0 yenildi.

Tychy 71 ise Zaglebie Sosnowiec karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Bytovia Bytow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bytovia Bytow, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Tychy 71, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tychy 71, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ