CA Penarol - Atenas maç önü

Uruguay Premier Lig Clausura maçında CA Penarol ile Atenas, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi CA Penarol 16 puanla 2. sırada, Atenas 6 puanla 13. sırada bulunuyor. CA Penarol son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atenas son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 450 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CA Penarol kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Atenas sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler.

CA Penarol son haftadaki Montevideo Wanderers müsabasında 2-1 yenildi.

Atenas, Cerro karşılaşmaında 3-1 kazandı.

CA Penarol, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. CA Penarol, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Atenas, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atenas 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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