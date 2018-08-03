CA Penarol - Montevideo Wanderers maç önü

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. CA Penarol, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Montevideo Wanderers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 4 puanlı CA Penarol 4. sırada bulunuyor, Montevideo Wanderers 3 puana sahip ve 5. sırada. CA Penarol, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Montevideo Wanderers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 404. İddaa'da CA Penarol kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Montevideo Wanderers kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CA Penarol son haftadaki Plaza Colonia müsabasında 3-0 kazandı.

Montevideo Wanderers, Rampla Juniors FC karşılaşmaında 1-0 kazandı.

CA Penarol, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. CA Penarol, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

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