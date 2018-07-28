CA River Plate - CA Penarol düellosu

CA River Plate ve CA Penarol, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi CA River Plate 3 puanla 3. sırada, CA Penarol 1 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi CA River Plate, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. CA Penarol, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 547. İddaa'da CA River Plate kazanır 0.00, berabere biter 0.00, CA Penarol kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

CA River Plate son hafta oynanan CA Penarol maçında 2-1 kazandı.

CA Penarol ise CA River Plate karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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