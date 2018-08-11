CA River Plate - Danubio maçı öncesi rakamlar

CA River Plate ve Danubio, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 4 puanlı CA River Plate 6. sırada bulunuyor, Danubio 5 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi CA River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Danubio, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 745 kodlu maçı oynayanlar; CA River Plate galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Danubio galibiyet oranı 0.00.

CA River Plate son hafta oynanan Cerro maçında 2-2 berabere kaldı.

Danubio ise Racing Club Montevideo maçında 5-2 yenildi.

CA River Plate, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Danubio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Danubio, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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