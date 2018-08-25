CA River Plate - Rampla Juniors FC maçı rakamları

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. CA River Plate, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Rampla Juniors FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 4 puanlı CA River Plate 11. sırada bulunuyor, Rampla Juniors FC 7 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi CA River Plate, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rampla Juniors FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 701 kodlu maçı oynayanlar; CA River Plate galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Rampla Juniors FC galibiyet oranı 3.50.

CA River Plate son hafta oynanan Cerro maçında 2-2 berabere kaldı.

Rampla Juniors FC ise Montevideo Wanderers maçında 1-0 yenildi.

CA River Plate, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. CA River Plate, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Rampla Juniors FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rampla Juniors FC, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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