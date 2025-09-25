Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem CAATSA yaptırımları nedir? ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları kalkacak mı, son durum nedir?

        CAATSA yaptırımları nedir? CAATSA yaptırımları kalkacak mı?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kritik zirvenin gündemini; Türkiye'nin ABD'den alacağı F-35'ler F-16 savaş uçakları, ticari ilişkiler, terör örgütlerinin yanı sıra CAATSA yaptırımları oluşturdu. Bilindiği gibi ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Bu kapsamda bu yaptırımların kalkıp kalkmayacağı önemli zirve sebebiyle gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "CAATSA yaptırımları nedir? CAATSA yaptırımları kalktı mı?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 20:11 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD BaşkanıTrump, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alan Türkiye’ye CAATSA kapsamında yaptırım kararını 14 Ekim 2020’de açıklamıştı. ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına gelen CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından onaylanmış ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanmıştı. Peki, "CAATSA yaptırımları nedir? ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları kalkacak mı?" İşte detaylar...

        2

        CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

        Uzun haliyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına gelen CAATSA, 2017'de ABD Kongresi tarafından onaylanmış ve bu yasa çerçevesinde Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanmıştı.

        Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa "Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

        Yasadaki bu madde Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanmasının yasal dayanağını oluşturuyor.

        3

        HALEN YÜRÜRLÜKTE OLAN CAATSA YAPTIRIMLARI

        ABD Başkanı Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren 5 yaptırım şöyle:

        1- SSB’ye aktarılacak herhangi bir mal veya teknolojiye ilişkin ABD ihracat lisansları ve yetkilerinin verilmesinin yasaklanması,

        2- ABD finans kuruluşları tarafından 12 aylık dönem içinde SSB’ye toplam 10 milyon dolardan fazla kredi veya borç verilmesinin yasaklanması,

        3- SSB’ye yapılacak ihracatlar için ABD İhracat-İthalat Bankası yardımının yasaklanması,

        4- SSB’nin uluslararası finans kuruluşlarından alacağı kredilere ABD’nin karşı çıkması,

        5- SSB Başkanı ile diğer üç yetkiliye vize kısıtlamaları uygulanması ve ABD’deki mal ve varlıklarının bloke edilmesi, ayrıca ABD’li kişi ya da kuruluşların bunlarla herhangi bir eylemden bulunmasının yasaklanması.

        4

        CAATSA YAPTIRIMLARI KALKACAK MI?

        ABD Başkanı Trump, "Türkiye'ye yönelik yaptırımları ne zaman kaldırmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna "Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?