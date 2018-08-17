Cabinteely - Drogheda United düellosu

Cabinteely ve Drogheda United, 17 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 28 puanlı Cabinteely 7. sırada bulunuyor, Drogheda United 42 puana sahip ve 4. sırada. Cabinteely son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Drogheda United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 226. İddaa'da Cabinteely kazanır 3.60, berabere biter 3.20, Drogheda United kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cabinteely son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 4-1 yenildi.

Drogheda United, Galway FC karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Cabinteely, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Cabinteely, kendi sahasında 16 gol attı, 9 gol yedi.

Drogheda United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Drogheda United, 20 gol atarken 11 gol yedi.

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