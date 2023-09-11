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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cadde ortasında kadına silahlı saldırı - Haberler

        Denizli'de cadde ortasında kadına silahlı saldırı

        Denizli'de bir kadın cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Yaralanın kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:49
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        Cadde ortasında kadına silahlı saldırı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde H.Y., silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan kadını, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Olay yerinden kaçan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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