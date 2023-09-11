Denizli'de cadde ortasında kadına silahlı saldırı
Denizli'de bir kadın cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Yaralanın kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 11.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:49
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde H.Y., silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan kadını, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.