Olay, 2 gün önce Şehitlik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.'yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi.

Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı. Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.'nın, kendisini döven 2'si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.

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