Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde “Klasikten Çağdaşa Türk Resminden Seçkiler” sergisi başlıyor.
Türk resim sanatı tarihinden bir seçki niteliği taşıyan sergi, Osmanlı Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne geçişle beraber Çağdaş Türk Resim Sanatı’nın öncüleri olan ve Türk Sanatı’na katkılar sağlayan sanatçıların eserlerini içeriyor.
Sergide Nadide Akdeniz, Erol Akyavaş, M. Sadık Altınok, Fethi Arda, Maide Arel, Ruhi Bey (Arel), Aydın Ayan, Cafer Bater, Bedri Baykam, H. Vecih Bereketoğlu, Şefik Bursalı, İlhan Berk, Nurullah Berk, Sabri Berkel, Cihat Burak, Şefik Bursalı, Gül Derman, Abidin Dino, Feyhaman Duran, Devrim Erbil, Turan Erol, Leyla Gamsız, Hamit Görele, Mehmet Güleryüz, Mürşide İçmeli, Ergin İnan, Zeki Faik İzer, Ercüment Kalmık, Oya Zaim Katoğlu, Mustafa Pilevneli, İbrahim Safi, Süleyman Saim Tekcan, Berna Türemen, Burhan Uygur, Eşref Üren, Turgut Zaim’in eserleri yer alıyor.
“Klasikten Çağdaşa Türk Resminden Seçkiler” karma sergi 26 Ocak’a kadar Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde görülebilir. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ