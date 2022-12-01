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Caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı

Afyonkarahisar'da Engin T, cadde ortasında tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı

Caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı
Caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı
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DHA

DHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışmaya başlayan Engin T., kavganın büyümesi üzerine boynundan bıçaklandı.

Engin T. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Engin T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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