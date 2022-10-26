Caddede yürürken kurşun yağmuruna tutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da caddede arkadaşlarıyla yürürken öldürüldü - Gündem Haberleri
ABONE OL

İstanbul'da caddeye arkadaşlarıyla yürürken öldürüldü

İstanbul'da arkadaşlarıyla caddede yürüyen kişi, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Azerbaycan uyruklu kişi, arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'da caddede arkadaşlarıyla yürürken öldürüldü - Gündem Haberleri
Caddede yürürken kurşun yağmuruna tutuldu
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, arkadaşlarıyla caddede yürüyen kişi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen 4 kişilik arkadaş grubuna gelen otomobildeki kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda adı öğrenilemeyen Azerbaycan uyruklu bir kişi, vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesiyle yere yığıldı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı. Arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgede uzun süre inceleme yaptı. Bulunan çok sayıda boş kovan incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay ile ilgili konuşan Himmet Kaya, "Azerbaycan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz bir vatandaşa kimliği belirsiz kişiler tarafından 6 tane kurşun sıkıldı. Yaralı halde hastaneye götürüldüğü söylendi. Yaşayıp yaşamadığına dair net bilgim yok" dedi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

90 bin taşeron işçi kimleri, hangi kurumları kapsıyor? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
GÜNDEM 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Sıcak gelişme! Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler olacak? Bakan Bilgin duyurdu: Sözleşmeliye kadro son durum
GÜNDEM Sıcak gelişme! Sözleşmeliye kadro taslağı...
Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 26 Ekim 2022 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Kazandıran numaralar. ...
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM 15 kilogram esrar ele geçirildi
TBMM'de kabul edildi! Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
GÜNDEM Fakıbaba'nın milletvekilliği düşürüldü
Şehit öğretmen Neşe Alten'in annesi 29 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti - Gündem Haberleri
GÜNDEM Şehit öğretmenin annesi 29 yıl sonra aynı gün hayata ...
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: PTT personel alımı ne zaman olacak, ilan yayınlandı mı, kaç kişi alınacak ve şartları neler?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları!
Borsa 28 Ekim 2022 Cuma günü açık mı? 28 Ekim'de borsa saat kaça kadar işlem yapılır, çalışıyor mu, kapalı mı?
GÜNDEM 28 Ekim Cuma günü borsa açık mı?
Son dakika: Beypazarı'nda minibüsün altında uyutulan Elif, ezilerek hayatını kaybetti - Öne çıkan gündem haberleri
GÜNDEM Bu acıya yürek dayanmaz!
Tatil takvimi: 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi, yarım gün mü, hastane, postane, banka, eczane açık mı?
GÜNDEM 28 Ekim Cuma yarım gün mü?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.