AA

Şanlıurfa'da, cadde üzerinde yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Siverek ilçesi Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde yürüyen H.D.'ye (40), bir araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.