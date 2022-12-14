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Haberler Gündem 3. Sayfa Caddede yürürken otomobilden kurşun yağdırdılar - Haberler
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Otomobilden kurşun yağdırdılar

Şanlıurfa'da, cadde üzerinde yürüyen kişi silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli ya da şüphelilerin otomobilden kurşun yağdırdığı kişi ağır yaralandı

Caddede yürürken otomobilden kurşun yağdırdılar - Haberler
AA

Şanlıurfa'da, cadde üzerinde yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Siverek ilçesi Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde yürüyen H.D.'ye (40), bir araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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