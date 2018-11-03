Cadiz - Elche sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cadiz, 04 Kasım 2018 Pazar günü Elche takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. 11 puanlı Cadiz 19. sırada bulunuyor, Elche 14 puana sahip ve 11. sırada. Cadiz son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Elche, geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 479. İddaa'da Cadiz kazanır 1.75, berabere biter 2.70, Elche kazanır 3.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30.

Cadiz önceki hafta Valladolid mücadelesinde 1-0 yenildi.

Elche, Real Oviedo karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Cadiz, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Elche ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elche, 4 gol atarken 9 gol yedi.

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