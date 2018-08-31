Cadiz - Real Oviedo maçı heyecanı

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cadiz, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Real Oviedo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Cadiz 4 puanla 6. sırada, Real Oviedo 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Cadiz, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Real Oviedo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 510 kodlu maçı oynayanlar; Cadiz galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Real Oviedo galibiyet oranı 3.00. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Cadiz önceki hafta Sevilla II mücadelesinde 4-1 kazandı.
Real Oviedo, Tenerife karşılaşmaında 3-1 yenildi.
Cadiz, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.
Real Oviedo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Oviedo, 4 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ