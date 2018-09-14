Caen - Lyon maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Caen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Lyon takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Caen 5 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Lyon 6 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Caen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lyon, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 118 kodlu maçı oynayanlar; Caen galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.50, Lyon galibiyet oranı 1.55. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Caen son haftadaki Lyon müsabasında 1-0 kazandı.

Lyon ise Caen karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Caen, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Lyon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lyon, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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