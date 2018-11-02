Caen - Rennes rakamlar

Caen ve Rennes, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Caen 11 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Rennes 12 puanda ve 14. sırada. Caen son 6 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rennes, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 126 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Caen kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Rennes sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Caen son hafta oynanan Paris S.G. maçında 0-0 berabere kaldı.

Rennes, Montpellier karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, alan Caen, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Rennes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rennes, 8 gol atarken 11 gol yedi.

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