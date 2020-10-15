Cafer Attila son yolculuğuna uğurlandı - AFYONKARAHİSAR

Merhum Attila için Paşa Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Attila, Afyonkarahisar Kocatepe Asri Mezarlığında defnedildi.Namaza, İsmet Atilla'nın yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Attila ailesinin yakınları katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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