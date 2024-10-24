Çağatay Akman davasında karar çıktı

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 20212de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin görülen dava, karara bağlandı.

İstanbul 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Çağatay Akman ve tarafların avukatları hazır bulundu.

ÖYKÜ USLU VE FURKAN AYAZ'A YÖNELİK 'TEHDİT' SUÇUNDAN BERAAT TALEBİ Cumhuriyet Savcısı ayrıca, Çağatay Akman'ın Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçunu işlediğine dair kamu davası açılmışsa da, suçun işlendiğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

REKLAM "KARŞI TARAFTAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM" Savunma yapan Akman, "Söyleyeceğim bir şey yok, karşı taraftan şikayetçi değilim, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, müvekkilinin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davada düşme kararı verilmesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, Furkan Ayaz hakkındaki şikayetten vazgeçtiklerini belirterek, Akman hakkında üzerine atılı suçtan düşme ve beraat kararı verilmesini istedi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Akman, "Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

BERAATINA HÜKMEDİLDİ Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Çağatay Akman'ın müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, diğer tüm suçlar yönünden tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle de davanın düşmesine hükmetti.

"İDDİANAMEDEN" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman'ın, Öykü ve Furkan'a yönelik ikişer defa 'basit yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla, 'tehdit' suçundan 1 yıldan 4 yıla ve 'hakaret' suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.