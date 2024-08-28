Çağatay Çelik: Altın tepsi

İlk maçta rakibin fiziksel üstünlüğüne yanıt veremeyen Galatasaray bu maça da benzer bir anlayışla çıktı. İlk 45 dakika geride kaldığında Young Boys istediği her şeyi yaparken ilk yarı Galatasaray adına koca bir sıfırdı.

İkinci yarı Berkan ve Jelert, akabinde Kerem Demirbay değişiklikleriyle ikili mücadele kazanmaya başlayan takım ikinci toplarla birlikte oyun üstünlüğü aldı. Ekstra efora gerek bile kalmadan baskı kuruldu, Young Boys rakip ceza sahasına itildi. Bu aralıkta Galatasaray iki net pozisyon üretebildi ancak her şey için çok geçti. REKLAM

İlk sezonundaki kırılma maçlarının hemen hepsinden başarıyla ayrılan, neredeyse her büyük müsabakada sahaya imzasını atan Okan Buruk’un 180 dakikalık planının 150’si sınıfta kaldı. Taraftarın takımı ateşlemek için son dakikalarda çıkardığı gerginlik fayda etmedi, kaçan golün akabinde Young Boys fişi çekti.