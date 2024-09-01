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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Adana Demirspor galibiyetini kaleme aldı: Oyun değil reaksiyon - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Adana Demirspor galibiyetini kaleme aldı: Oyun değil reaksiyon

        Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti ve ligde üç üç yaparak yara sardı. HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların galibiyetini kaleme aldı: "Oyun değil, reaksiyon maçıydı"

        Giriş: 01.09.2024 - 00:17 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:18
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        Oyun değil reaksiyon
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        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys hezimetinden sonra oyun değil reaksiyon maçına çıktı. İlk 11'de hem mecburi hem de tercih değişiklikleri vardı. Kanayan yara sol bekte Köhn'ün yerine Jelert forma giydi; İngiltere'deki Sara yerine de Demirbay 11'e döndü. Sağ bekteki yama yine Kaan Ayhan'la kapatıldı.

        Galatasaray maça çok da iyi başlamamıştı ki Adana Demirspor'un savunma hattı ikramı yaptı: Metehan'ın uzun pasını zorlayan Kerem hatalar silsilesinde perdeyi açtı. Devamında da Adana Demirspor'u geniş alanda yakalayan Galatasaray ilk yarı bitmeden farkı 4'e çıkardı. Bu saatten sonra yapması gereken oyunun temposunu düşürmek ve maçı rölantiye almaktı. Bunu ya tercih etmedi ya da beceremedi. Kanaatim ikincisi.

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        Bir süredir ön alan baskısı rakipler tarafından oyun genişletilerek atlatılan Galatasaray, Adana Demir deplasmanında da sınıfta kaldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde topu en hızlı kazanan beş takım arasına giren sarı-kırmızılılar artık fiziksel kontağı kuramıyor, baskı merkezini iyi seçemiyor, baskı zamanlamasını ayarlayamıyor. 4-0'dan sonra dahi Adana Demirspor, Young Boys'un yaptığı gibi Galatasaray orta sahasını rahatlıkla geçti, topu ceza sahasına kadar getirdi.

        Önceki maçlara kıyasla nispeten daha aç bir Galatasaray izledik. Oyun değil reaksiyon maçıydı. Reaksiyon geldi ama oyun sınıfta kaldı. Gidecek ve gelecek oyuncuların bu zamana sarkması teknik heyetin de bir anlamda elini kolunu bağlıyor ancak esas sorun kadrodaki yapısal bozukluk. Okan Buruk'un oynatmak istediği oyun ile transferini istediği futbolcular pek uyuşmuyor gibi duruyor.

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