Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Adana Demirspor galibiyetini kaleme aldı: Oyun değil reaksiyon

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys hezimetinden sonra oyun değil reaksiyon maçına çıktı. İlk 11'de hem mecburi hem de tercih değişiklikleri vardı. Kanayan yara sol bekte Köhn'ün yerine Jelert forma giydi; İngiltere'deki Sara yerine de Demirbay 11'e döndü. Sağ bekteki yama yine Kaan Ayhan'la kapatıldı.

Galatasaray maça çok da iyi başlamamıştı ki Adana Demirspor'un savunma hattı ikramı yaptı: Metehan'ın uzun pasını zorlayan Kerem hatalar silsilesinde perdeyi açtı. Devamında da Adana Demirspor'u geniş alanda yakalayan Galatasaray ilk yarı bitmeden farkı 4'e çıkardı. Bu saatten sonra yapması gereken oyunun temposunu düşürmek ve maçı rölantiye almaktı. Bunu ya tercih etmedi ya da beceremedi. Kanaatim ikincisi. REKLAM

Bir süredir ön alan baskısı rakipler tarafından oyun genişletilerek atlatılan Galatasaray, Adana Demir deplasmanında da sınıfta kaldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde topu en hızlı kazanan beş takım arasına giren sarı-kırmızılılar artık fiziksel kontağı kuramıyor, baskı merkezini iyi seçemiyor, baskı zamanlamasını ayarlayamıyor. 4-0'dan sonra dahi Adana Demirspor, Young Boys'un yaptığı gibi Galatasaray orta sahasını rahatlıkla geçti, topu ceza sahasına kadar getirdi.