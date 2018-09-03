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Netflix dizisi ‘The Protector’ ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, bir dönem ayrılıp dört ay önce barıştığı ‘Ufak Tefek Cinayetler’in Burcu’su Duygu Sarışın ile Marmaris’te görüntülenmişti.