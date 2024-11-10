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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan'dan transfer mesajı - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan'dan transfer mesajı

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 0-0 biten Beşiktaş maçının ardından transfer mesajı verdi. Atan, "Devre arası hamle yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 22:34 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:34
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        Çağdaş Atan'dan transfer mesajı!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

        Çağdaş Atan, "Hafta içi bir galibiyet ederek burada röportaj vermek istiyorduk ama kulüp CEO'su, benim en büyük destekçim Murat Yaman, ani bir şekilde annesini kaybetti. O bizi çok üzdü, annesine bağlı bir kardeşimiz. Ona baş sağlığı ve annesine rahmet diliyorum. Bir galibiyet armağan edemedik." dedi.

        "İKİ MAÇI HASARSIZ ATLATTIK"

        "72 saat dolmadan iki önemli maç oynadık. Toparlanmak kolay olmadı." diyen Çağdaş Atan, "Elimizdeki 20 oyuncuyu çok iyi kullandık. İlk yarı oyun kurmak isterken acele ettik. İkinci yarı oyunu daha iyi kontrol ettik. Net fırsat vermedik, üretkenlik açısında kısır bir maçtı. Tempo açısından keyifli maç oldu. Beni mutlu eden 72 saatte iki büyük maçı çok iyi oynamak ve hasarsız atlamak. Kayıp olsa, psikolojiyi idare etmek daha zor olabilirdi." ifadelerini kullandı

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Başakşehir'in teknik patronu, "Oyuncularımdan hiçbir zaman şüphe etmedim. Toparlanıyoruz, galibiyetlere ihtiyacımız var. Bu takım 20 maç oynadı, neredeyse 11 tanesi deplasmanda. Devre arası yapacağımız hamleler vites arttıracağız. Avrupa'da da tur atlamak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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