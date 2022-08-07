Çağdaş Atan: Zor bir sezon olacak

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Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti.

Kendilerini daha da geliştireceklerini dile getiren Atan, "Gerçekten bugün plana sadık kalarak, çalıştığımız her şeyi uygulayarak oynadık. Hücum presinde yaptıklarımızı bugün yapamadık ama rakibe az pozisyon vererek, 3-4 tane de pozisyon üretmişken maçı bitirebilirdik. Çok çalışarak iyi yaptıklarımızı daha da işler hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

İki takım açısından güzel bir maç olduğunu ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Maçtan önce sert maç olacağını biliyorduk. Ismael'in oyun tarzına bakınca topla oynayan takımlara karşı presle başarılı olmaya çalışan bir yapısı var. İlk yarı oyunun genelinde Weghorst'u koşturduk, hırpaladık. Geriden iyi oyun kurduk. Oyunun geneli bence iki takım açısından harika geçti. Kırmızı kart maça ayrı bir senaryo getirdi. 30 dakika kusursuz mücadele eden bir Kayserispor vardı. 10 kişiyken Emrah'la yakaladığımız pozisyon vardı ama bitirici darbeyi indiremedik. Son dakikada Ghezzal'ın golünü engelleyemedik. Bence Kayserispor adına ümit veren bir oyun vardı. Ismael çok çalışkan bir hoca. İyi hazırlanacaklarını düşünüyorduk. Takımı koruduğumuz için fiziksel ve oyunsal olarak ciddi çalışmalar yaptık. İki takımın da hazır halde olduğu bir yedinci, sekizinci hafta maçı gibi geçeceğini biliyorduk. Tempolu, temaslı, baskılı bir maç oldu. Beşiktaş önemli oyuncular transfer etti."

Kayserispor'un bu sezon ligde transfer yapmayan tek takım olduğuna işaret eden Atan, şunları söyledi:

"Bizim tek transferimiz oyun gücü. Çok çalışarak oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. İyi yoldayız ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz bu duruma ateşten gömlek olarak bakmıyoruz. Biz oyunu, oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden okumaya çalışıyoruz. Kupa finali oynamış, ligi rahat pozisyonda bitirmiş bir Kayserispor vardı önümüzde. Veda ettiğimiz oyuncular kontrolümüz dışında giden oyuncular oldu. Kadrodan memnunum. Çok ciddi sakatlıklar yaşamazsak, tam kadro devam ettiğimiz zaman zor bir sezon olacak ama gemiyi karaya sağ salim yanaştıracağımızı düşünüyorum."

Takıma genç oyuncuları adapte etme planları olduğunu da kaydeden Atan, "İlk kampa başladığımızda 9 genç oyuncuyla başladık. Kampta özellikle 2-3 oyuncu belli bir seviyeye çıkabilecek potansiyelde olduğunu gösterdi. Oyunu ve sistemi daha güçlü hale getirebilirsek birkaç genç oyuncuyu Kayseri'ye kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kendimize edindiğimiz misyonlardan biri. Altyapımızı bir ticarethane haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.