Çağdaş Atan: Duarte'ye bayılıyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Iberia galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BU İŞİ ÇOK SEVİYORUZ"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İşin saha kısmı çok önemli ama coşku ve istek olmadığı takdirde bu işi yapmamızın bir anlamı yok. O enerji olmazsa bu mesleği de yapmamızın anlamı yok. Bu işi çok seviyoruz. Bugün her atağımızda gol pozisyonu yakalayacakmışız gibi hissettim. İlk yarı 3. bölgede kalitemizi gösteremedik, kararsız kalmamamız gerektiğini oyunculara anlattık. Daha fazla skor üretebilirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun olsun istiyoruz, 50-60 maçı görmek istiyoruz bu sene. Pazar günü Alanyaspor maçımız var, çok zor bir maç. Perşembe günü 5 saatlik bir yolculuk yapacağız İrlanda'ya. Yorucu ama bizim istediğimiz bir durumdu bu." dedi.