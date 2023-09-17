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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağdaş Atan, galibiyetle başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Çağdaş Atan, galibiyetle başladı

        RAMS Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:07 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:07
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        Çağdaş Atan, galibiyetle başladı
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        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçta RAMS Başakşehir, Pelkas ve Figueiredo'nun golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

        - İlk goller ve 3 puan geldi

        Ligdeki ilk 3 maçını gol atamadan kaybeden Başakşehir, Çağdaş Atan yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

        Turuncu-lacivertli takımın bu sezon ligdeki ilk gollerini 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo attı.

        - Dennis ve Dubois ilk maçına çıktı

        RAMS Başakşehir'in yeni transferleri Emmanuel Dennis ve Leo Dubois, turuncu-lacivertli takımla ilk maçlarına İstanbulspor karşısında çıktı.

        İlk 11'de yer almayan iki oyuncu, mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu.

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