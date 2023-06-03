Çağdaş Atan: "Gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık"

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ankaragücü'nü tebrik ederek, "İnanılmaz fazla eksiklerimiz vardı. Zaten sezon başında giden oyuncular, sezonun ortasında kaybettiğimiz oyuncular, Carole'un uzun süren sakatlığı, Emrah, Karimi, Cardoso da düğün dolayısıyla aramızda yoktu. Bugün çok eksik bir kadroyla sahadaydık ama ne yapmasını bilen, planlı bir oyunla sahadaydık. Oyuncularımı o yüzden çok tebrik ediyorum. Hem değişik pozisyonda oynayan oyuncular, hem gençlerle mix ettiğimiz 11, bence 90 dakika boyunca oyunu domine etti. Son 2-3 haftada olduğu gibi kalemize gelen ilk pozisyon, ilk şut gol oldu. 1 tane isabetli şutla golü buldu Ankaragücü. Ankaragücü içinde bulunduğu konumdan dolayı, beraberliğin de onlara yettiğinden dolayı 1-0’dan sonra gole kadar olduğu gibi skoru koruma amaçlı bir oyun oynadı. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ligi Sivasspor maçını kazanarak bitirmeye çalışacağız"

Ligdeki son iç saha maçını tamamladıklarını, Sivasspor maçını kazanarak ligi bitirmeye çalışacaklarını kaydeden Atan, "Bize gelecek olursak içerideki son iç saha maçımızdı. Oyuncularımla ne kadar gurur duyduğumu söylesem azdır. İnanılmaz çalkantılı, fırtınalı, zaman zaman krizlerle dolu bir sezon ama hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmeyen oyuncularım Kayserispor’u bugünlere kadar taşıdı. Görüyorsunuz son günlerde bile Bertolacci’nin tazminatı, silinen 3 puanımız, ondan önce Campanharo’nun gitmesi gibi bir sürü problem ama gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık. Bunun huzuru hepimizde var. Tabi ki de kazanarak devam edip ligi ilk 6 içinde bitirmek istiyorduk. Elimizdeki oyuncuları tutabilseydin bunu çok net başarabilirdik. O yüzden sonu üzücü olmasına rağmen içeride oynadığımız son maçla bu sezona veda ediyoruz. 1 tane Sivasspor maçımız kaldı, inşallah kazanarak bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Kampa takımın yüzde 90'ı hazır halde gitmeyecekse elimde sihirli değnek yok"

Transferin açılmasının önemine değinen Atan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem elimizdeki oyuncuları kullanmaya çalıştığımız; Arif, Bilal, Baran gibi oyuncularımızı geliştirmeye çalıştığımız bir sezon oldu. Sezon başında hep beraber kampa gitmenin avantajını 11-12 ay boyunca çalışmanın avantajını yaşadığımız bir sezon oldu. Bu yönetim için net bir mesajdır. Transferin açılması en öndeki gündem. Çünkü çok fazla oyuncu kaybettik, bu sezon başı gibi değil asla. Transferin açılması çok önemli evet ama transferin ne zaman açılacağı her şeyden önemli. Bu seneki en büyük avantajımız kampa tam kadroyla gitmemiz, bütün oyunu ve istediklerimizi kamp boyunca çalışmamız. Eğer bu transfer haziranın sonunda, kampın ortasında açılacaksa Kayserispor için hiçbir avantajı olmayacak. Bizim istediğimiz 1 hafta 10 gün içinde açılıp, yönetimimizle uyumlu bir şekilde belirlediğimiz listemizin biran önce yürürlüğe girmesi. Bizim için her şeyden önemli olan bu. Evet çalışmayı çok seviyoruz, bir oyunumuz var, çok farklı formasyonlarla oyunlar oynayabiliyoruz ama kampa takımımın yüzde 90’ı gitmeyecekse benim elimde sihirli bir değnek yok. Bu başarıyı tekrarlayamayabiliriz. Bizim için önemli olan transferin açılması, kampa yüzde 90 takımla hazır gitmemiz. Oyuncuları belirledik. Bunların ne kadarını alabiliriz bakacağız."