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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: Hak ettiğimiz bir golle kazandık - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Hak ettiğimiz bir golle kazandık

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, oyunun sonunda hak ettikleri bir golle galip geldiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:06 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:06
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        "Hak ettiğimiz bir golle kazandık"
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        RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "IBERİA, SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR TAKIM OLDUĞUNU TEKRAR GÖSTERDİ"

        Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından Mikheil Meskhi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. Iberia takımı ligde 19 maç oynadığı için fiziksel olarak bizden daha hazırdı. Oyuna arzuladığımız gibi baskı yaparak iyi başladık. İlk yarıda da ikinci yarıda da oyunu erken koparabilecek pozisyonları yakaladığımızı düşünüyoruz. Iberia bugünkü mücadelesiyle saygı duyulmayı hak ettiğini bir kez daha gösterdi. Bugün takım olarak iyi ama bireysel performans olarak 2-3 oyuncumuzun aşağıda kaldığı bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

        "HAK ETTİĞİMİZ GOLLE KAZANDIK"

        Galibiyetin önemine değinen Atan, "Oyunun sonunda bence hak ettiğimiz, Davidson'un da çok hak ettiği golle kazandık. Davidson, bugün müthiş oynadı. Bu gol bizim için önemliydi. İstanbul'daki maça 0-0 gelseydik Iberia takımı savunmayı katılaştırmaya devam edebilirdi. Ancak 1-0'lık skor, onları biraz daha açık oynamaya itecek. Bu da bizim için alan ve zaman bulmak demek olacak." diye konuştu.

        "IBERİA TAKIMI, DAHA ÖNCEKİ MAÇLARDA VERDİĞİ BOŞLUKLARI BİZE KARŞI VERMEMEYE ÇALIŞTI"

        İki takımın oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutlayan Çağdaş Atan, "Iberia Tiflis'i beklediğimizden daha motive, konsantre, sert ve kompakt bulduğumuzu söyleyebilirim. Daha önce oynamış oldukları maçlarda verdikleri boşlukları bize karşı vermemeye çalıştılar. Pazartesi günü ilk lig maçımız var. Oraya konsantre olacağız. Perşembe günü de rövanş maçı için hazır olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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