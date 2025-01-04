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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Hakem öncelikle Türk futboluna hizmet etmeli - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Hakem öncelikle Türk futboluna hizmet etmeli

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından hakeme tepki göstererek, "Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:57
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        "Hakem öncelikle Türk futboluna hizmet etmeli"
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Son iki haftadır galip gelen, özellikle Mustafa hocanın gelmesiyle daha derli toplu, cesur oynayan ve sahaya karakter koyan, genç bir oyuncu grubuna karşı bugün kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetle 26 puana ulaşıp, üst sıralara girdik. Bu başarıyı daha önce de yakalayabilirdik. Puan olarak daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa özellikle ligin ikinci yarısında geri dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçı kendimiz zora soktuk. Daha erken gol ve golleri bulabilirdik. Maalesef ikinci golü bulamadık ve son dakikalarda telaş yapsak da kazanmasını bildik” ifadelerini kullandı.

        "HAKEM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

        Maçın hakemi Erkan Özdamar'a da sitemde bulunan Atan, “Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. Lütfen Türk futboluna hizmet etsin. Oyunu hızlandırmaya ve geliştirmeye, oyunculara ve teknik adamlara yardımcı olmaya çalışsın. Bunları kulübüm adına söylüyorum. Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü. O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı” diye konuştu.

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