Çağdaş Atan: Iberia, daha ciddi bir takım

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 yenerek tur atlayan Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim, sıcak ve nemli bir havada mücadele ettik. O bizi etkiledi. Maçın başında biraz rakip sahaya yerleşmekte zorlandık, yavaş oynadık. Golden sonra oyunu oturttuk. Çok baskılı oynamaya başladık. İkinci yarıya müthiş giriş yaptık. 4-5 pozisyonu değerlendiremedik. Oynanan oyundan çok mutluyum. Oyuncular oyuna sadık kaldılar. Önde baskılı oynadık 90 dakika boyunca. Fiziksel bir getirisi olacak bu maçın. Tekrar kazanmak, kazanmak bir alışkanlıktır, bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta maç var, onun hazırlıklarına başlayacağız. Iberia, La Fiorita'dan daha ciddi bir takım. Oradaki ilk maça hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz." dedi.

HAMZA GÜRELER VE DENİZ DİLMEN YORUMU

Genç oyuncularla ilgili konuşan Atan, "Deniz de oynadı bugün, o da 18 yaşında. Hamza ve o bizim gözbebeklerimiz. Gelişimlerinden çok memnunum. Kaleci Deniz, çok sağlam geliyor. 3 tane çok sağlam kalecim var. Hem savunma anlamında hem oyun kurma anlamında çok mesafe aldılar. Bunlar bizim için çok değerli. Hamza'nın kafasının etini yiyoruz biraz. Şanssızlığı benimle aynı pozisyonda oynaması. Çok genç, o tecrübeyi bir an önce kazanmasını istiyoruz. Hücumda, yan toplarla da etkili bir oyuncu. Savunmadaki sertliğini biraz arttırabilirsek, soğukkanlılığı, hızı gelecek için umut vaat ediyor. Oyuncularımızı geliştirmek istiyoruz. Alttan da yakalayabildiğimiz kadar oyuncu yakalamak ve takıma kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.