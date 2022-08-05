Çağdaş Atan: "Kayseri'nin Berna başkana destek vermesi gerekiyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor
ABONE OL

Çağdaş Atan: "Kayseri'nin Berna başkana destek vermesi gerekiyor"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na destek verilmesi gerektiğini söyledi

Çağdaş Atan:
İHA

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sarı kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'na şehrin sahip çıkıp destek vermesi gerektiğini ifade etti. Atan, "Berna başkan, bize çok sağlıklı ve rahat bir çalışma ortamı sağladı. Kulübün önemli problemlerini çözmeye çalışıyor. Kayseri halkından, Kayseri'nin önde gelen isimlerine seslenmek istiyorum. Kayseri'nin Berna başkana sahip çıkıp destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Kendisi Kayseri'nin en büyük markalarından birisine sahip çıkarken, destek verilmesi gerekiyor. Özverili çalışan Berna başkana sahip çıkılmalı" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-0 Slovacko | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı özeti ve atılan golleri izle
FUTBOL Fenerbahçe güle oynaya!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
FUTBOL Orta sahaya çifte takviye!
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Lucas Torreira tamam sıra Mertens'te! - GS haberleri
FUTBOL Torreira tamam sıra Mertens'te!
Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL "Alex'ten sonra ilk kez..."
Konyaspor Vaduz rövanş maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Konyaspor'un play-off rakibi kim olacak, belli oldu mu?
FUTBOL Konyaspor Vaduz rövanş maçı ne zaman?
Paris Saint-Germain, Renato Sanches transferini resmen duyurdu
FUTBOL PSG durmuyor! Bir transfer daha...
Fenerbahçe - Slovacko maçının yazar yorumları - Lincoln gecenin yıldızı oldu - FB haberleri - MAÇ ÖZETİ
FUTBOL Jesus-Ball'un ilk gösterimi
Başakşehir Breidablik rövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Başakşehir'in play-off rakibi kim olacak?
FUTBOL Başakşehir Breidablik rövanş maçı ne zaman?
Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Fenerbahçe'nin play-off rakibi kim olacak?
FUTBOL Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
İlhan Palut: Rövanşta turu geçeceğiz
FUTBOL "Rövanşta turu geçeceğiz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.