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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: Konferans Ligi’nde yeni formatta mücadelede etmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Konferans Ligi’nde yeni formatta mücadelede etmek istiyoruz

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile yarın oynayacakları maçla ilgili turu geçerek, Konferans Ligi'nin yeni formatında mücadele etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:24
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        "Konferans Ligi'nde olmak istiyoruz"
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        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0’nın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile yarın saat 19.00’da sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        "KULÜP OLARAK MAÇA KONSANTRE OLMUŞ DURUMDAYIZ"

        Heyecanlı olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, “İstekliyiz ve hazırız. 5 tane eleme maçı oynadık ve 6.'sı aynı zamanda en önemlisini oynayacağız. Başakşehir, 11 yaşına gelmiş genç bir dev. Son 2,3 sene içerisinde en önemli maçlarından birini oynuyor. Finansal olarak, aynı zamanda potansiyelli oyuncular için önemli bir maç. Kulüp olarak bu maça konsantre olmuş durumdayız. Bence rakibinde en önemli maçlarından birisi. Bir önceki maç bu turu istediklerini bize gösterdiler. Bir önceki maçta hücum anlamında problem yaşadık ama maçtan sonra önemli veriler aldık. Bu durumu hem antrenmanda hem de toplantılarda eksiklerimizi oyunculara aktardık. Dediğim gibi hazırız. Oyuncularıma güveniyorum. Bugün Galatasaray’a, yarın bize, perşembe günü de Beşiktaş ve Trabzonspor’a başarılar diliyorum. İnşallah bütün takımlarımız başarılı olur, ülkemizi Avrupa’da temsil ederler” ifadelerini kullandı.

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        "TURU GEÇEREK, KONFERANS LİGİ'NDE YENİ FORMATTA MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"

        Turun favori takımının kendileri olduğunu belirten Atan, “Akıl oyunları oynamaya gerek. Turun favorisi biz olduğumuz ortada. Favorinin kazanacağı kesinlikle belli değil. Bunu sahaya yansıtmanız gerekiyor. İlk maçta 15 dakika oyuna girmemek, rakibe özgüven sağladı. Ben oyuna iyi gireceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımız o şekilde maça girerlerse yarın iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Rakibe saygı duyuyoruz. Favori gözükmediği maçlarda turu atmayı başardılar. 3. bölgede verimli olmamış olmamız, bizi deplasmanda etkiledi. Bu maçla alakalı verileri oyuncularımızla paylaştık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Maçla ilgili çok fazla endişem yok. Çok fazla arzu ve isteğimiz var. Turu geçerek, Konferans Ligi’nde yeni formatta mücadelede etmek istiyoruz. Defansif anlamda, toplu oyunda agresif olmamız gerekiyor. Bunu sahaya yansıttığımızda oyuncularımın performansının iyi olacağını düşünüyorum. İzleyenlere keyifli bir maç izletmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

        "FEDERASYONDAN TALEBİMİZ OLDU VE ONLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

        Süper Lig’in 3. haftası maçı olan Samsunspor maçının ertelenmesiyle ilgili de konuşan Atan, “Geçtiğimiz hafta sonu maçın ertelenmesi bize pozitif yansıyacak. Geçen sene Avrupa kupalarına kalmak en büyük amacımız ve hayalimizdi. Bu sezon 58-60 maçı görebilmek istiyorum. Federasyondan talebimiz oldu ve onlara teşekkür ediyoruz. Bu istediğimizi kırmadılar. Sezon başında olduğumuz ve play-off maçı olduğu için böyle bir isteğimiz oldu. Sezonun ileriki aşamalarında böyle bir talebimiz olmaz. Bence hazırız. Orta saha rotasyonumuz dar ama, Kemen geri dönüyor. Elimizdeki oyuncu grubundan maksimum verim almak istiyoruz. Bize göre yarın elimizdeki en iyi 11’le sahada olacağız” diye konuştu.

        "İLK ÖNCE YARIN TURU GEÇMEK, SONRA GİDEBİLECEĞİMİZ YERE KADAR GİDEBİLMEK İSTİYORUZ"

        Konferans Ligi’nde gruplara kalınması durumunda bir sonraki hedefin ne olacağının sorulması üzerine 44 yaşındaki teknik adam, “Bizim bir hayalimiz var. Şuan en gerçekçi hedefimiz lig formatına kalmak. Ben takımımı daha iyi yerlerde görüyorum. İlk önce yarın turu geçmek, sonra gidebileceğimiz yere kadar dilebilmek istiyoruz. İlk gerçekçi ve tek hedefimiz yarın. Bundan önceki 2 maçta her türlü ihtimal üzerine düşünerek daha önce penaltı çalıştık. Bu ihtimallerin hepsinin düşünüyoruz. Bugün de mutlaka o çalışmalar yapılacak” diye cevapladı.

        "BİR SOL BEK VE SAĞ ÖN POZİSYONUNA OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR"

        Transfer çalışmalarıyla ilgili ise öncelikli olarak 2 oyuncuyu kadroya dahil etmek istediklerini dile getiren Atan, “Şu an 2 tane transfer yapmak istiyoruz. Bir sol bek ve sağ ön pozisyonuna oyuncu almamız gerekiyor. Bu iki transferin ardından transferi kapatmak istiyoruz. Konferans Ligi’nde gruplara kalıp, transferin son günlerinde fırsat transferi yapmayı planlayabiliriz” diye sözlerini tamamladı.

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