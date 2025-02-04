Çağdaş Atan: Türkiye Kupası'nı cezbedici bir hale getirmeliyiz

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Başakşehir, konuk ettiği Çorum FK’yı 4-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçı daha farklı skorla kazanmaları gerektiğini ancak disiplinden hiç kopmadıklarını dile getiren Atan, "Kupa yeni formatıyla oynanıyor. İlk maçı Galatasaray ile deplasmanda berabere kalarak oynadık. Bugün de Çorumsporlu genç kardeşlerimize karşı oynadık. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah futbol hayatları uzun olur. Bizim daha farklı kazanmamız gerekiyordu. Disiplinli oynadık. Saygıyı hiç bırakmadık. Genel averaj anlamında avantajlı duruma geçtiğimizi düşünüyorum. Bugün ve yarın sonrası son maçlar sonrası bunu göreceğiz. Kupayı geride bıraktık ve hafta sonu oynayacağımız Antalyaspor maçına bakacağız" diye konuştu.