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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Uzun zaman sonra mağlup olduk - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Uzun zaman sonra mağlup olduk

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Samsunspor'a 2-0 yenilen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, uzun süre sonra mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 23:08 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:08
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        "Uzun zaman sonra mağlup olduk"
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        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Samsunspor'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

        "UZUN ZAMAN SONRA MAĞLUP OLDUK"

        Maçta 0-0'lık bölümünde oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu anlatan Atan, şunları kaydetti:

        "Uzun zamandan sonra ilk defa bir mağlubiyet aldık. Bence 1-0'a kadar oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Rakibe neredeyse hiç ciddi gol pozisyonu vermeden, oyunu kontrol ederek, az da olsa iyi pozisyonlara girerek gol de atacağımızı düşündüğümüz anlarda çok kötü bir gol yedik maalesef. Bizim için bugün olumsuz gibi gözüken taraf özellikle 2-0'dan sonra rakibe çok fazla geçiş fırsatı verdik. Biraz disiplinden uzak gözüktük. Bu açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi."

        "ZEMİNLERİN ÇOK DAHA İYİ OLMASI GEREKİYOR"

        Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynandığı stadın zemininden şikayet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu kulübün sorumluluğunda mı bunu da tam bilmiyorum ama bu zeminlerin çok daha iyi olması gerekiyor bence. Burada önümüzdeki ayda sanırım bir milli maç var. Milli maçın burada çok verimli oynanacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu zeminlere çok dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında 1-0'dan sonra Samsunspor birkaç tane geçiş pozisyonu yakalayarak gol aradı. Bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. 4 gün önce Bodrum deplasmanı vardı. Nemli ve sıcak havadan buraya geldik. Bir rotasyon yaptık. Biraz yorgun gözüktük açıkçası. Onun dışında Samsunspor'u galibiyetimden dolayı tebrik ediyorum."

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