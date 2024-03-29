Çağdaş Bodrumspor: 77 - Galatasaray Ekmas: 81 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi.
Galatasaray Ekmas'ta Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19’ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Sarı Kırmızılı ekip 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.
Salon: Menteşe
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
Çağdaş Bodrumspor: Artis 7, Can Uğur Öğüt, Warren 11, Alibegovic 22, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 15, Cavit Ege Havsa, Johnson 10
Galatasaray Ekmas: Walden 4, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 19, Halilovic 11, Bost 9, Prepelic 19, McCormack 16, Göksenin Köksal
1. Periyot: 19-22
Devre: 40-41
3. Periyot: 56-66
4. Periyot: 77-81