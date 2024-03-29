Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Çağdaş Bodrumspor: 77 - Galatasaray Ekmas: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Çağdaş Bodrumspor: 77 - Galatasaray Ekmas: 81 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kazanan Galatasaray Ekmas!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 81-77 yendi.

        Galatasaray Ekmas'ta Sadık Emir Kabaca ve Prepelic 19’ar sayıyla galibiyete katkı yaptı. Bu skorla Sarı Kırmızılı ekip 13 galibiyete ulaşarak Play-Off hattındaki yerini korurken, Çağdaş Bodrum ise son 5 hafta öncesi 7 galibiyetle düşme hattında kaldı.

        Salon: Menteşe

        Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 7, Can Uğur Öğüt, Warren 11, Alibegovic 22, Fatih Cantitiz 3, Moore 9, Ahmet Düverioğlu 15, Cavit Ege Havsa, Johnson 10

        Galatasaray Ekmas: Walden 4, Karahan Tuan Efeoğlu 3, Sadık Emir Kabaca 19, Halilovic 11, Bost 9, Prepelic 19, McCormack 16, Göksenin Köksal

        REKLAM

        1. Periyot: 19-22

        Devre: 40-41

        3. Periyot: 56-66

        4. Periyot: 77-81

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?