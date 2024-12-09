Çağdaş Cam halka arz detayları netleşiyor. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma 'CGCAM' kodu ile borsada yer alacak ve 840 milyon TL halka arz büyüklüğü ile 42 milyon lot dağıtımı yapacak. Firma, elde edeceği fonun en büyük kısmını işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Çağdaş Cam tüm halka arz detayları...