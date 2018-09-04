Mizah dergisi Size'nin sahibi senarist Çağın Türker'i yumruklayarak öldüren

şüpheli Yusuf Ş. tutuklandı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; yumrukladığı Türker'in öldüğünü gözaltına alındığında öğrenen şüpheli Yusuf Ş. soruşturmanın ardından adliyeye gönderilmişti. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Yusuf Ş. Mahkeme tarafından 'Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamadan' tutuklanarak Maltepe cezaevine teslim edildi.

'PİŞMANIM'

Bir kaç kez kendisini uyardıkları halde küfürlü konuşmaya devam ettiğini söyleyen şüpheli, Türker'in masadan kalktıktan sonra bir yumruk attığını belirtti. O yumrukla öldüğünü hiç düşünmediğini anlatan şüpheli, pişman olduğunu söyledi.

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