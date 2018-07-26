Çağla Şıkel annesi ve çocuklarıyla tatilde

Çağla Şıkel, Bodrum tatiline annesi ve çocukları Kuzey ile Uzay’la devam ediyor. Önceki gün bir beachin iskelesinde annnesi ve oğullarıyla denize girerken görüntülenen Şıkel’in keyfi yerindeydi