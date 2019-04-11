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Biz hala salladığımız için gelmiyor olabilirler. Modellik mesleği çok enteresan. Podyumda fiziği ve yüzü benden bin kat güzel olan modeller var ama o modellerimiz yirmi sene sonra da podyuma çıkarken heyecanlanacak mı? Yürümüş olmak için mi çıkıyorlar? O ışığa sahipler mi? Ben hala müthiş bir heyecan yaşıyorum. Ben kesinlikle bu meslekte ve sahnede olmak için yaratılmışım. Bence elliye geldiğimde de aynı şeyi konuşuyor olabiliriz.