HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre; Gündüzleri ailesiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Çağla Şıkel, akşamları ise Türkbükü'nün sevilen eğlence mekanlarından birine geldi. Bir dönem aynı podyumu paylaştığı Ayşe Hatun Önal'ın popüler şarkısı "Beyaz Atletli" şarkısına nazire yapar biçimde giyindiği dikkatlerden kaçmayan Şıkel, sade ve şık kıyafet tercihi ile göz doldurdu...



Yaklaşık iki saat kadar arkadaşlarıyla eğlenen Çağla Şıkel, geceyi aydınlatan flaşların arasından sıyrılıp mekandan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

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