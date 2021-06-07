Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çağla Şıkel, Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Şıkel, "Bugün çocuklar yok. Biz de Tarçın ile geziyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Bodrum'da tatil yaparken ayrana ödediği yüksek rakamın hatırlatılması üzerine dert yanan Şıkel, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden orada ev tuttuk. Bu sene beach'lere de gidilmez" diye konuştu.