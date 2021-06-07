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Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme'ye gideceğim

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Şıkel, "Bu yaz Çeşme’ye gideceğim." dedi

Çağla Şıkel: Bu yaz Çeşme'ye gideceğim - Magazin haebrleri

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çağla Şıkel, Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Şıkel, "Bugün çocuklar yok. Biz de Tarçın ile geziyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Bodrum'da tatil yaparken ayrana ödediği yüksek rakamın hatırlatılması üzerine dert yanan Şıkel, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden orada ev tuttuk. Bu sene beach'lere de gidilmez" diye konuştu.

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