Çağla Şıkel: Eee ne olmuş? Hiç umrumda bile değil

Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'ya destek olmak isterken mesajında Ahmet Kural ile Arda Kural'ı karıştırınca sosyal medyada alay konusu olmuştu