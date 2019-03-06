Güzel sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla bir araya gelen ünlü manken, koyu bir sohbete oturdu.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Şıkel, sohbet sırasında bol bol video ve fotoğraf çekip vakit geçirdi. Daha sonra yaklaşık iki saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.